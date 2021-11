Cristiano Ronaldo respondió al llamado de la cantante Pink y ayudará a niños en Navidad

Cristiano Ronaldo respondió este viernes al llamado de la cantante Alecia Beth Moore, conocida como Pink, y aceptó participar en una noble causa para ayudar a niños en Navidad.

La artista publicó en su cuenta de Twitter: "Hey, Cristiano. Estoy apadrinando a un par niños este año por Navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que esto ocurra".

"¿Te apetece enviarme un par de camisetas y cambiarles la vida? Sé que haces cosas maravillosas todo el tiempo, pero...", añadió.

La respuesta del jugador de Manchester United no tardó en llegar y contestó que "Hola Pink, estoy encantado de ayudar. Prepararé algunas camisetas firmadas para estos niños, sin ningún problema".

Los seguidores de ambas cuentas reaccionaron al intercambio de mensajes y destacaron la actitud del goleador de los "Diablos Rojos".

This is so amazing and I am so grateful to you! You’re the best!!!!! https://t.co/JsDyZS4YOl