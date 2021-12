Estatua de Cristiano Ronaldo en India generó controversia y sumó críticas

Una estatua en homenaje al delantero portugués Cristiano Ronaldo en India generó controversia y se ganó críticas en el estado indio de Goa, que formó parte de una antigua colonia portuguesa.

Los cuestionamientos se dan porque algunos críticos creen que Cristiano no es el más adecuado para inspirar a los jóvenes de Panaji y que se debió optar por algún futbolista nacido en Goa y que haya jugado en la selección de India.

La molestia es tanta para algunos residentes que incluso algunos consideran que la estatua es un insulto para conmemorar el 60 aniversario de la independiencia de Goa de Portugal.

Cristiano cuenta con múltiples estatuas en el mundo, entre las que destacan la del museo del Santiago Bernabéu y la de Madeira en Portugal.

Footballer Cristiano Ronaldo's statue installed in Panaji, Goa. To inspire youth &take football to next level in the state, country, we came up with this statue. We want our children to become like this legendary footballer, who is a global legend:Goa Minister Michael Lobo(28.12) pic.twitter.com/KthPHc7ox0