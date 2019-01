Ex pareja de Cristiano Ronaldo pidió sumarse a denuncia de violación: Es un psicópata y un mentiroso

Una ex pareja de Cristiano Ronaldo, la modelo inglesa Jasmine Lennard, desató una nueva controversia al ofrecer su ayuda a Kathryn Mayorga, la mujer que denunció al astro luso por violación, asegurando que tiene "antecedentes" que pueden ayudar al caso.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019

La celebridad británica, a través de una serie de tuiteos, aseguró que el jugador portugués es un acosador, psicópata y que "toda su vida es una mentira".

"No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores. Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas", señaló la modelo.

There is nothing in this life that I hate more than bullies. People who abuse their positions of power and bully people who don’t have the capacity to defend themselves. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019

"No es no. No significa no. La palabra para significa para. Si tú continuas con un acto sexual cuando la mujer te está gritando que pares es que eres un violador y un monstruo, y me importa una mierda que juegue bien al fútbol o cante bien", agregó en otra publicación.

"Me niego a estar sentada por más tiempo. No es lo correcto. Me hace sentirme como si fuese su cómplice... y no puedo. Ponte en contacto conmigo Kathryn, te ayudaré", aseveró.

Kathryn and her team in showing his true nature and character how unwell he is. I refuse to sit back any longer. It’s wrong. It makes me feel like I’m complicit. I just can’t. Reach out to me Kathryn i will help you. X https://t.co/CntNPpocJb — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019

Finalmente, acusó que el futbolista "tiene serios problemas mentales. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira. Es psicópata".

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019

Las palabras de Lennard desataron controversia entre los seguidores del portugués, quienes le recordaron publicaciones donde manifestaba su "orgullo" por el éxito del jugador en el pasado Mundial de Rusia.