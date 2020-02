Georgina Rodríguez: Soy afortunada de ser la pareja del mejor futbolista de la historia

La modelo Georgina Rodríguez contó en entrevista con la reconocida revista italiana Grazia detalles de su relación con el delantero portugués Cristiano Ronaldo y aseguró que lo primero que le llamó la atención del jugador fue su cuerpo y su belleza.

"Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa", contó la nacida en Argentina en relación al inicio de la relación, en 2016.

"Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", reveló.

"Es el único que logra entusiasmarme durante un partido. Soy afortunada de ser la pareja del mejor futbolista de todos los tiempos. Cuando está en el campo experimento un número infinito de emociones. No tiene rivales", complementó.

La modelo también habló sobre los niños de la familia (Ronaldo Jr, Aldana y los mellizos Mateo y Eva).

"Son lo más importante. Raramente prendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados", agregó.

"Quiero hacer de mis hijos protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar ponis, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa. No queremos encerrarlos en una campana de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad", cerró.