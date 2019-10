Histórico: Cristiano Ronaldo agrandó su leyenda al anotar el gol número 700 en su carrera

El delantero Cristiano Ronaldo hizo historia este lunes y agrandó aún más su leyenda como uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, al anotar el gol número 700 en su carrera profesional, en el duelo entre Portugal y Ucrania por las clasificatorias a la Eurocopa 2020.

📣 'Siiiiii!'



7️⃣0️⃣0️⃣ @Cristiano scores the 700th goal of his career! pic.twitter.com/u37ILCFAwa