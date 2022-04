Madre de niño agredido por Cristiano Ronaldo: Jacob estaba en completo shock, es autista

La madre del niño agredido por Cristiano Ronaldo señaló en una entrevista que su hijo Jacob continúa muy afectado por la situación, ya que padece autismo.

Tras la derrota de Manchester United a manos de Everton, el astro portugués descargó su frustración contra el niño, lanzando su teléfono de un golpe cuando lo grababa saliendo de la cancha de Goodison Park.

"Estaba llorando, conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido", dijo Sarah Kelly a Liverpool Echo.

"Filmó a todos los jugadores del United caminando y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando", agregó.

Además, compartió una imagen en la que se ve un moretón en la mano de Jacob producto del golpe.

Pese a que Cristiano Ronaldo pidió disculpas, la justicia se mantiene investigando el hecho y se espera que haya algún tipo de sanción de parte de Manchester United.

Así quedó la mano del pequeño fanático:

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB