Massimiliano Allegri: Cristiano Ronaldo no tiene intención de jugar en Juventus

El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo "no tiene intención de jugar en Juventus" y que por eso no entrenó con el equipo ni será convocado para el partido de liga de este fin de semana ante Empoli.

"Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en Juventus. Por eso no será convocado. Ahora hablemos de Empoli", dijo el técnico del club turinés.

Allegri dijo que "Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante", mientras recalcó que "queda Juventus, que es lo más importante".

"Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante", afirmó.

Cristiano Ronaldo llegó este viernes a las instalaciones del club y tras permanecer cuarenta minutos en el complejo deportivo se marchó sin entrenar después de despedirse de sus compañeros.

Todo indica que se irá de Turín después de llegar a un acuerdo con Manchester City, con el que Juventus negocia los detalles del fichaje, según los medios italianos.

El atacante luso se marchará de la "Juve" tras tres temporadas en las que anotó un total de 101 goles en 134 partidos y se alzó con dos títulos de liga italiana, una Copa Italia y una Supercopa italiana.