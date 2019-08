Pareja de Cristiano Ronaldo: Ser su compañera no es nada fácil, pero no lo cambiaría por nada

La modelo argentina Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, aseguró que es "difícil" estar con una persona tan mediática, pero que se mantiene feliz a su lado. Además, entregó el secreto para mantener feliz al portugués en casa.

En entrevista con The Sun en Inglaterra, Rodríguez, quien lleva dos años emparejada con el futbolista, sostuvo que "ser la compañera de alguien tan famoso no es fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo".

"Lo que siento por él es más fuerte que cualquier cosa, cualquier tipo de presión. Juntos somos más fuertes y hay una admiración mutua. Pero seducir y soñar es muy importante", añadió.

Junto con esto, entregó detalles de su vida en pareja y reconoció como mantiene contento a CR7 en su hogar: "Siempre duermo en lencería y prefiero la lencería sexy. Es cómodo, sexy y romántico. Lo tiene todo y hará feliz a tu hombre también", cerró.