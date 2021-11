Periodista reveló que Cristiano quiere retirarse con más Balones de Oro que Messi: Es su ambición

El próximo lunes 29 de noviembre se conocerá al ganador del Balón de Oro, a cargo de la revista France Football, y el editor y periodista Pascal Ferré contó una particular ambición de Cristiano Ronaldo que involucra a Lionel Messi con el premio.

"No puedo compartir el nombre porque los ganadores todavía no lo saben y no sería correcto que no fueran los primeros en enterarse. Es mi sexto año a cargo del evento. Todavía no cometo un error", partió diciendo a New York Times.

Consultado por Cristiano, uno de los candidatos a ganar el premio, dijo que "Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho".

"Es la Navidad de los jugadores de fútbol. La identidad del ganador es un gran secreto. No hay un equivalente en el resto del deporte, creo", agregó.

Messi tiene seis trofeos, mientras que el portugués posee cinco y espera alcanzar al actual jugador de París Saint-Germain.