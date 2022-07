Presidente de FC Barcelona reconoció que se reunió con el agente de Cristiano Ronaldo

En medio de los rumores de prensa que hablan de la salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United, el presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que se reunió con el agente del goleador, Jorge Mendes, aunque evitó mencionar los temas que conversó.

"Tuve una cena el lunes con Jorge Mendes, sí, y hablamos en general del mercado. No pudo venir Alemany (director deportivo) pero sí Yuste (vicepresidente)", dijo Laporta en la conferencia de prensa de presentación del nuevo refuerzo azulgrana Franck Kessie.

"¿Cristiano? No voy a hablar de jugadores de los que salieron en la reunión. No voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente", explicó.

"No voy a hablar de jugadores en un sentido ni en otro, podría malinterpretarse. Todos los futbolistas se merecen un respeto. No aporta nada a los intereses del Barça. Tenemos que respetar a los jugadores que tienen contrato con otros equipos", añadió ante la pregunta de otro periodista.