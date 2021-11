Se reveló desconsolado llanto de Cristiano tras eliminación de Champions en la temporada pasada

Durante las últimas horas se reveló un desconsolado llanto de Cristiano Ronaldo en su época de jugador de Juventus, cuando quedó eliminado en los octavos de final de la Champions League de la temporada anterior.

Las imágenes visualizadas pertenecen al documental All or Nothing (A todo o nada) de Amazon Prime Video, al igual que el video en que sale discutiendo fuertemente con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, develado hace algunos días.

En este video, CR7 se lanza a llorar en el camarín de la "vecchia signora", sacándose con frustración la camiseta de su club y poniéndose las manos en su rostro, hasta que un funcionario de la institución llegó a consolarlo.

La reacción es porque se trata de la competencia favorita del astro portugués, la que ganó en cinco oportunidades, una con Manchester United y cuatro con Real Madrid. Además, es el máximo goleador de la historia con 140 goles.