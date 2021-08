¡Sorpresa! Prensa afirmó que Manchester City se bajó de la carrera para sumar a Cristiano

El periodista Fabrizio Romano, de Sky Sports y especializado en temas del mercado de fichajes europeo, aseguró que Manchester City se bajó de la carrera para sumar al portugués Cristiano Ronaldo.

Aparte de este "bombazo" que lanzó el profesional, avisó que Manchester United prepara una propuesta de contrato para concretar el esperado regreso del luso a Old Trafford, el cual será recibido pronto por su agente, Jorge Mendes.

"Cristiano le dijo a Mendes que está dispuesto a sumarse a Manchester United para un increíble regereso. El contrato será enviado en las próximas horas. El club discute un acuerdo hasta junio del 2023", dijo en sus redes.

El portugués avisó a Juventus que no formará parte del club esta temporada, según confirmó el DT Massimiliano Allegri.

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City - club position has been so clear in the last minutes. 🚫🔵 #MCFC #Ronaldo



Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. ❌ pic.twitter.com/lEE5A6XSKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021