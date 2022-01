Tío de Georgina Rodríguez le lanzó duras críticas: Desde que está con Cristiano nos ha llamado dos veces

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está pronta a estrenar un documental llamado "Soy Georgina", en el que relata su experiencia de vida desde que se comprometió en una relación con el astro portugués, situación que no ha agradado en el entorno de la modelo argentina.

Fue el tío de la también empresaria, Jesús Hernández, el que contó a The Sun de cómo se ha deteriorado la relación con la familia. "Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo", acusó.

"Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país", detalló.

Incluso Hernández se refirió a la muerte del padre de Georgina, algo de lo que no se enteraron hasta hace algunos meses. "Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tiene a las mujer más malvada a tu lado' y 'Si quieres saber más, contactame y te lo diré", reveló.