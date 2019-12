Carlos Espinosa renovó su contrato con Curicó Unido hasta fines del 2020

Curicó Unido confirmó este viernes que el experimentado mediocampista Carlos Espinosa extendió su contrato con el club por un año más.

"Tomamos esta decisión de quedarnos, muy feliz por la familia, por mis proyectos personales y de seguir por una temporada más", señaló Espinosa tras su renovación, según consignó el club en su sitio oficial.

Sobre su análisis del 2019 y sus objetivos con el albirrojo maulino para la próxima temporada, Espinosa reconoció que "empezamos muy bien y después tampoco se pudo terminar, para poder por último haber cambiado la imagen que dejamos en la última parte del campeonato"

"Ahora queda enfocarse en lo que viene, adaptarse en lo que quiere el técnico y demostrar que Curicó debería estar más arriba", sostuvo.

De esta forma el cuadro dirigido por Nicolás Larcamón comienza a tomar forma. Se confirmó Espinoza, pieda clave en los "terteros", y ya se sumaron cinco refuerzos: Federico Castro, (ex Palestino), Bayron Oyarzo (ex Barnechea), Pablo Corral (ex Deportes Antofagasta), Paulo Garcés (ex Deportes Antofagasta) y Fernando Godoy (ex Talleres de Córdoba).