Curicó no incluyó jugadores sub 21 ante La Serena por brote de Covid-19

Curicó Unido vive una situación muy compleja en su duelo de este domingo ante La Serena, ya que solo se presentó con sus 11 jugadores titulares y sin suplentes, por un brote de Covid-19 en su plantel, no pudiendo incluir futbolistas sub 21 como lo exige el reglamento.

Esta último aspecto es relevante, dado que la ANFP es clara e indica en el tercer inciso del artículo 31 de sus bases, que si un equipo no incluye a dos futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2000, éste perderá por 3-0 el partido disputado.

No obstante, no da detalles en caso de que exista una atenuante de fuerza mayor, como este caso, dado que los curicanos no dejaron fuera por decisión propia a sus jugadores jóvenes, sino que se dio por los casos de coronavirus.

Ante esto, se espera que la ANFP se pronuncie sobre este asunto durante las próximas horas, sobre todo en caso de que Curicó gane o empate este compromiso ante los "papayeros".

- Revisa en este link las bases del Campeonato Nacional de Primera División 2021