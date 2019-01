Curicó Unido oficializó la llegada de Sebastián Jaime

Curicó Unido oficializó este miércoles la incorporación del delantero Sebastián Jaime, quien dejó Unión Española para sumarse al equipo "tortero", en el que ya firmó contrato.

El elenco de la Región del Maule informó que Jaime estará ligado por los próximos dos años y que ya se integró a la pretemporada del equipo que dirige Jaime Vera.

El jugador, por su parte, publicó un sentido mensaje en Instagram para despedirse de la hinchada de Unión, club en el cual logró el título del Campeonato 2013 y la Supercopa de Chile el mismo año.

"Hoy quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir muy cómodo en un club tan hermoso. Gracias Unión Española por permitirme crecer como jugador profesional y por poder ser parte de su historia. Hoy me toca partir por razones ajenas a mí, pero me quedo con el cariño que recibí durante todos estos años", escribió en la red social.