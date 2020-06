Paulo Garcés: La gente relaciona mi nombre con errores, pero tengo nueve títulos

El portero de Curicó Unido, Paulo Garcés, conversó con DirecTV y se refirió a cómo los hinchas habitualmente recuerdan más sus errores que sus logros en el fútbol.

El meta aseguró que "la gente relaciona mi nombre con cagadas, pero tengo nueve títulos. He cumplido sueños, ser parte de la selección en el primer título de la Copa América. Ser campeón con Universidad Católica, Colo Colo y la U".

"He pensado en bajar los brazos, pero mi familia ha sido clave para seguir adelante. La gente siempre se queda con lo peor. Yo sé lo que valgo. Tras mi salida de Colo Colo, hubo entrenadores que no creían que podía seguir mi carrera. Duele y molesta", agregó.

A su vez, el guardavalles contó que "el partido ante Peñarol (por cuartos de final de la Libertadores de 2011) me costó la salida de Universidad Católica. Soy responsable, pero el trato que tuve no corresponde. Luego, en la U, sabía que sería suplente de (Johnny) Herrera pasara lo que pasara. En Colo Colo no pude rendir de la forma en que quería".

Mira las declaraciones de Paulo Garcés:

