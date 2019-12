Este jueves el zaguero Alejandro Contreras se convirtió en el octavo refuerzo de Deportes Iquique para la temporada 2020, según dio a conocer el club a través de sus redes sociales.

El ex futbolista de O'Higgins comentó que "siempre me llamó la atención esta ciudad y este club. Con el llamado del 'profe' me sentí con la confianza para venir".

"Llega un momento en que necesito jugar un poco más, estuve mucho tiempo sin jugar. Le daré prioridad a eso. Colectivamente me gustaría pelear en la parte alta y clasificar a torneos internacionales", señaló el jugador.

Contreras se formó en Palestino y además jugó en U. de Chile, donde fue campeón en el 2017, luego estuvo en O'Higgins y dejó ese club para fichar en el norte.

Iquique también incorporó a Rafael Caroca, Franz Schultz, Felipe Saavedra, Alvaro Ramos, Sebastián Zúñiga, Diego Orellana y Michael Contreras.