Cristian Leiva: Me conmovió el proyecto deportivo que estoy llamado a liderar en Iquique

El entrenador de Deportes Iquique, Cristian Leiva, comentó Al Aire Libre en Cooperativa los motivos por los cuales se aventuró a tomar la posta que dejó Jaime Vera en el equipo nortino, para lo que renunció a su cargo anterior, como técnico de la selección chilena sub 17.

"Lo que me conmovió fue el proyecto deportivo que estoy llamado a liderar en Iquique, tengo 44 años, estuve ocho años en las selecciones nacionales, en todas las categorías, en la mayor, sub 23, sub 17 y sub 15, participando de forma directa y con otras responsabilidades", expresó.

"Fue un paso súper importante de gran aprendizaje y este proyecto está diseñado para hacerlo en grande y liderarlo es un desafío súper importante. La gente de Iquique tuvo respaldo a mi trabajo, una valoración en todo sentido", agregó.

Leiva igualmente anticipó el partido de este viernes ante Santiago Wanderers y postuló que "hemos intentado todos estos días de trabajar en base a nuestra filosofía, lo que queremos en nuestra idea de juego. Hicimos el análisis del rival, que viene de una derrota y a los jugadores los vimos en el aspecto individual, tienen buen nivel, pero confiamos en lo que podemos hacer".

"Siempre por sobre el rival está lo que nosotros hacemos y el tiempo fue corto, tenemos bajas que son sensibles, porque el tema de las lesiones en esta pandemia ha sido delicado, pero estamos confiados en este trabajo. alcanzamos a mostrar a los jugadores que se intentaron conectar rápidamente con la idea", continuó el DT.

Por último, afirmó que en el cuerpo técnico iquiqueño "tenemos gente preparada, el cuerpo técnico es súper grande, incorporamos a la gente que estaba en Iquique, todas las áreas han puesto entusiasmo y ganas. Hemos sentido buena onda y buena vibra, lo que es súper necesario".

Iquique se mide a Wanderers el viernes a las 11:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa".