Cristián Leiva: Trabajamos mucho la rebeldía, es un premio al equipo

El director técnico de Deportes Iquique, Cristián Leiva, se mostró muy satisfecho por la victoria in extremis por 1-2 sobre Unión La Calera, en el Estadio "Nicolás Chahuán", y sostuvo que se debió a la "rebeldía" de sus dirigidos.

"Nos tenemos que quedar con el colectivo, ahí el equipo marca diferencia. Trabajamos mucho la rebeldía, hacer lo que tenemos que hacer y que lo externo no nos afecte", señaló el "Flaco" en conferencia de prensa.

Además, el ex entrenador de la selección chilena sub 17 añadió que "se notó mucho, porque la expulsión no la sintieron. Es un premio al equipo".

Iquique quedó con un jugador menos tras la expulsión de Matías Blázquez en los 38 minutos, cuando perdían por 1-0 con gol de Andrés Vilches, logrando una gran remontada en el complemento con conquistas de Diego Fernández y Guido Mainero.