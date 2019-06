Deportes Iquique sorprendió en el mercado y anunció el fichaje de Manuel Iturra

Deportes Iquique dio una gran sorpresa al mercado y oficializó la contratación del experimentado volante nacional Manuel Iturra, por un año y medio, quien regresa al país después de nueve años, en los que tuvo un periplo por Portugal, España, México e Israel.

Así lo oficializaron los "Dragones Celestes" en su cuenta de Twitter, destacando la presencia del jugador en el extranjero, su semifinal de Copa Libertadores con la U en 2010 y su presencia en la selección chilena en la época de Marcelo Bielsa.

En su llegada, el mediocampista aseguró que "vengo con mucha ilusión de cumplir con las expectativas, agradezco al preocupación y el cariño. Espero dar lo mejor de mí y estar a la altura de las circunstancias".

REFUERZO | ¡Bienvenido, Colocho!



✔️ Semifinalista de Copa Libertadores

✔️ 5 años de experiencia en la Liga Española

✔️ Seleccionado nacional en la ‘Era Bielsa’



Con esto, los iquiqueños le ganaron la pulseada a Universidad de Chile, que durante los últimos días había manifestado públicamente su interés por el futbolistas, según expresó el gerente deportivo Rodrigo Goldberg.

Ante esto, el jugador señaló que "no es que me hayan llamado tantas veces, de hecho era un mi disposición de poder volver a mi país, quería estar cerca de los míos. No hubo nunca algo tan concreto, solo acercamientos y creo que la U tiene cosas otras cosas que solucionar antes que contratar jugadores".

Además, Iturra deja atrás su breve paso por Maccabi Haifa, de Israel, club al que había llegado apenas en enero de este año 2019, tras otro corto paso por Villarreal en España. Antes, pasó por Málaga, Rayo Vallecano, Granada, Udinese, Necaxa y Real Murcia, fuera de Chile.

Iquique necesita escapar de la incómoda duodécima posición que ocupa en el torneo, a cuatro puntos de zona de descenso, razón por la que además de Iturra ya tiene en sus filas al delantero argentino Luis Silba, a quien presentó hace unos días.