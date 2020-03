Deportes Iquique también bajará sueldos, aunque sólo a algunos de sus jugadores

Deportes Iquique se sumó a Unión Española y también reducirá sueldos, aunque lo hará sólo con parte del plantel, esto debido a la situación que atraviesa el país por la crisis sanitaria producida por el coronvirus.

A diferencia del cuadro de Independencia que descontará cinco días de sus remuneraciones a todos sus trabajadores, los "Dragones Celestes" acordaron una rebaja en los ingresos de los principales referentes del plantel, algo que comenzará a afectar a los futbolistas desde el próximo mes.

"Nos juntamos el viernes con los jugadores. El mes de marzo no se va a tocar. Hubo acuerdo con algunos jugadores para rebajar sueldos en abril. Solo algunos, los que podían, los más experimentados", dijo a Diario La Tercera el presidente del club Césare Rossi.

"Si alguien planteaba que no podía, no habría problemas, pero no se negó ningún jugador. Este dinero será devuelto cuando se normalice la actividad. Es entre un 13 y un 15 por ciento", agregó el dirigente.

Rossi valoró también la disposición mostrada por los deportistas. "Fue excelente. Entendieron que es una situación de crisis y accedieron. Lo valoro mucho", cerró.