Cristian Leiva, director técnico de Deportes Iquique, se quejó en el CDF por el arbitraje de César Deischler en la derrota por 0-1 ante Universidad Católica y sostuvo que "fue una vergüenza, echó a peder un gran trabajo nuestro". El estratega no habló de una jugada en particular, pero durante el duelo reclamó mucho un supuesto penal a César Huanca, que siendo revisado por el VAR no fue cobrado.