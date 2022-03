Eduardo Vargas: Me gustaría renovar, estoy contento y muy feliz

El delantero Eduardo Vargas aseguró que tiene la intención de renovar su contrato con Atlético Mineiro, aunque le gustaría ser titular siempre, incluso este fin de semana en el clásico con Cruzeiro.

"En estos momentos me estoy sintiendo más cómodo por la izquierda o un poco más atrás del 9, moviéndome por cualquier sector. Lo de la renovación, ahí todavía no tenemos contacto, no hemos hablado mucho con Rodrigo, pero sí me gustaría renovar, estar acá, estoy contento, muy feliz y vamos a ver día a día", dijo en conferencia de prensa.

"Me gustaría ser titular siempre, hasta en un entrenamiento, y en un clásico imagínate, a quién no le gustaría jugar. Hacer un clásico sería espectacular", agregó.

Sobre su rol en el club, afirmó que "siempre uno que es mayor a los jóvenes que están subiendo recién, intenta dar buenos consejos para ellos, demostrarles que no tienen que hacer cosas malas, que tienen que entrenar día a día mejor y si entran a un partido cinco minutos, uno o diez, tienen que dar lo mejor".

De cara al choque con la "Raposa", Vargas estimó que en el cruce previo, "se habló mucho que somos favoritos y terminamos sin tener un buen resultado, pero el domingo estaremos con la hinchada, es una motivación extra para obtener un buen resultado".