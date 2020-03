Eduardo Vargas: Me gustaría volver a la U, pero todavía no

El delantero chileno Eduardo Vargas dio a conocer que tiene entre sus planes a futuro un regreso a Universidad de Chile, pese a que de momento quiere seguir en el extranjero.

"El sueño de cualquier jugador es retirarse en el equipo que lo levantó en su plenitud y sí, me gustaría volver a la U, pero todavía no. Estoy joven y a pesar de que tengo 30 años, me siento joven", indicó al medio RedGol.

El ariete de Tigres sostuvo que se encuentra feliz en el club "felino" pese a que no juega los minutos que quisiera, aunque "cuando lo hago trato de hacerlo de la mejor manera. Me queda un año de contrato y espero aprovecharlo".

En última instancia afirmó que tiene la idea de llegar a buen nivel a la próxima Copa América: "Físicamente estoy bien y aprovecho al máximo todos los minutos que me dan. Trataré de llegar bien".