Eduardo Vargas: Quiero volver a ser el del 2011 y 2012

El delantero Eduardo Vargas habló en conferencia de prensa de Atlético Mineiro y señaló que quiere recuperar el nivel que alcanzó en 2011 y 2012, cuando fue uno de los más destacados en el título de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

"Es posible tener al Vargas de antes. Va mucho en la confianza del jugador y en lo que te entrega el técnico. Yo quiero volver a ser el del 2011 y 2012", expresó.

Vargas también fue consultado por la selección chilena, que tendrá un apretado calendario rumbo al Mundial de Qatar, y dijo que "todavía no sé si voy citado a la selección, esperamos estar allá y acá".

Sobre su posición en la cancha, comentó que "me están colocando de '9', al jugador le gusta tener el balón y ahí no llega mucho. Por eso que en los últimos entrenamientos intercambiamos. Me estoy sintiendo muy bien".

"Creo que tenemos uno de los mejores planteles de Sudamérica con los jugadores que han llegado. Vamos a ir a jugar de igual a igual a donde sea", cerró.