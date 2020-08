Eduardo Vargas recibió duras críticas en México: "Hay futbolistas que no entienden"

Al delantero chileno Eduardo Vargas le siguen lloviendo críticas en México tras el video en el que aparece cenando en un restaurante con dos amigos, sin respetar los protocolos por el coronavirus.

Ahora, el delantero chileno fue duramente cuestionado por el periodista mexicano Jorge Lara, de la cadena Telediario, debido a su imprudencia y considerando que en su club hay dos casos de Covid-19.

"Simplemente hay futbolistas que no agarran la onda, que no entienden, que no se dan cuenta de lo que representa su figura para la sociedad. Y una muestra de ello es lo que hizo Eduardo Vargas, el jugador de Tigres, ignoró los protocolos sanitarios y fue captado en un conocido restaurante en la ciudad de Monterrey", sostuvo Lara en el noticiario.

"Y lo peor de todo es que lo hizo sin las medidas preventivas. Obviamente no puede ponerse el cubrebocas porque está consumiendo alimentos. Sin embargo, está rodeado de más gente... es un futbolista que debería estar arraigado en su casa para evitar algún contagio", añadió.

Además, Lara agregó: "Tigres tiene este brote dentro del grupo, y pues Eduardo Vargas parece no entender la situación".