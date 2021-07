Eduardo Vargas: Tengo la ilusión de ir a otra Copa América y ser el máximo goleador del torneo

El delantero de la selección chilena Eduardo Vargas comentó sus aspiraciones con la Roja y aseguró que pretende jugar el próximo Mundial de Qatar 2022 y además disputar una próxima Copa América para transformarse en el máximo goleador del torneo continental.

"Tengo la ilusión de ir a otra Copa América y quedar en la historia como máximo goleador del torneo. No es fácil, aunque algunos piensas que es llegar y pasearse a los argentinos, brasileños, uruguayos y hacer goles. Pero, bueno, no quiero darle atención a aquellos que dicen que estoy viejo, que no juego y que no hago goles", dijo Vargas en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Me molestan mucho (los comentarios). Leer y escuchar que falta un 9 en la selección y que estoy viejo, claro que me molesta. Siempre he dado el ciento por ciento cuando juego, tanto en los clubes como en la selección. Pero no me acacho. Hay personas que me apoyan", añadió.

En relación al camino al Mundial, Vargas confesó que "está complicado", aunque cree que "queda mucho camino por recorrer. Creo que tenemos chances. Tenemos la confianza de que podemos llegar. Sabemos que para varios será la última oportunidad de estar en un Mundial".

Sobre su futuro y un eventual retorno a Universidad de Chile, Vargas dijo que "la gente sabe que quiero volver a jugar algún día a la U. Eso lo veremos en el tiempo. Cambié mi forma de alimentarme y de entrenamiento para ser un aporte".