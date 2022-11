Medio afirmó que Eduardo Vargas rechazó un regreso a Universidad de Chile

El delantero nacional Eduardo Vargas, que milita en Atlético Mineiro del fútbol brasileño, rechazó la opción de volver a Universidad de Chile, club que defendió con éxito durante los años 2010 y 2011.

De acuerdo a información publicada por La Tercera, al futbolista le ofrecieron regresar al cuadro "laico" para la temporada 2023, lo que respondió de manera negativa.

La idea en Azul Azul era darle la oportunidad de salir del equipo "galo" durante un bajo momento, que ya pudo revertir al reaparecer en las canchas y acumular tres goles en la parte final de la temporada.

Fiel a lo sostenido en el medio antes citado, la concesionaria le consultó al representante Fernando Felicevich por la alternativa de allanar la llegada a la U de uno de los goleadores históricos de la Roja.

Vargas, que tiene contrato hasta el 2024 con el equipo de Minas Gerais, dijo que no debido a que no tiene la idea de volver a nuestro país, lo que va en sintonía con los dichos de su agente, quien aseguró que para los futbolistas que representa no es un paso necesario jugar nuevamente en la liga local.