Elías Figueroa dio inicio al lanzamiento de la iniciativa "Un Día en el Parque"

Esta sábado se dio inicio a la iniciativa "Un Día en el Parque", una serie de clínicas deportivas gratuitas orientadas a niños y jóvenes de Valparaíso, impulsadas a partir de una alianza entre Scotiabank Chile y la Fundación Gol Iluminado del ex astro del fútbol Elías Figueroa.

Se trata de seis jornadas de actividades deportivas y recreacionales que se realizarán entre los días 11 de diciembre y 4 de enero próximo en el Centro Deportivo Parque Don Elías, en el Cerro San Roque de la ciudad puerto.

El atractivo de esta iniciativa es que los participantes, niños, niñas y jóvenes de colegios, clubes deportivos y fundaciones de la capital regional, recibirán el Balón Rojo Scotia, un implemento innovador confeccionado por la ONG One World Play Project (OWPP), cuyo principal atributo es ser prácticamente irrompible, pues no tienen costuras, no se desinfla y resiste las condiciones de los terrenos más difíciles. Además, aunque rebotan como una pelota de fútbol tradicional, tienen la característica de ser aptas para practicar otros deportes como baloncesto, voleibol y otros.

"En Scotia buscamos ser un promotor activo del desarrollo de las comunidades en las que estamos presentes trabajando junto a las organizaciones locales y vemos en las actividades deportivas un espacio para crear oportunidades y generar una sociedad más inclusiva y sostenible", explicó Priscilla Castro Barrera, Manager de la Plataforma PYME de la Sucursal Valparaíso de Scotiabank.

Por su parte, el ex futbolista nacional Elías Figueroa agregó que "lo más importante en esta actividad es que venga la gente y principalmente los niños y los jóvenes, que ellos vean que hay una alternativa saludable y que este club está disponible para toda la comunidad de la quinta región. Nosotros nos hicimos cargo de este club con esa intención, con la intención de hacer que la gente de la región de Valparaíso disfrute y tenga una alternativa de acceder al deporte sin distinción social ni de clase, a partir de esta alianza que con Scotiabank y su programa ScotiaINSPIRA".

La iniciativa "Un Día en el Parque" se enmarca en el programa de apoyo comunitario ScotiaINSPIRA, a través del cual el Scotiabank -banco canadiense de 190 años de historia y 31 años de presencia en el país- busca aportar de manera concreta a la construcción de una sociedad más equitativa, donde las comunidades con las que el Banco se relaciona tengan la oportunidad de desarrollarse, prosperar y alcanzar sus metas. Estas clínicas se enmarcan en el compromiso de Scotiabank con el deporte, en particular el fútbol, y se suman a otras como el Campeonato de Fútbol Infantil y, recientemente, el campeonato de la ONG Olimpiadas Especiales.