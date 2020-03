Elías Figueroa: Me encanta salir, pero no se puede tomar esto a la ligera

El ex defensa de la selección chilena Elías Figueroa realizó un potente llamado a autocuidarse en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y explicó que no hay que salir, dado que no se puede tomar la enfermedad a la ligera.

"A estas alturas, hay que cuidarse. No es fácil tampoco. Me gusta el café con los amigos, y en la calle nunca le digo que no a nadie. Si me piden una foto accedo de inmediato, lo que necesariamente implica contacto, pero no queda otra. La familia no me deja salir tampoco. Con suerte me dejan ir a comprar el pan. Y tengo que volver luego. Fueron ellos los que me pidieron esta cuarentena. Del patio ya conozco hasta las hormigas", dijo don Elías (73 años) en entrevista con La Tercera.

"Me gusta salir, conversar con la gente, que me muestra mi cariño, pero no se puede y es por un bien mayor. No solo para mí. Es para todos. Así es que el llamado es a permanecer en la casa el mayor tiempo posible. Habrá que acostumbrarse no más, no queda otra. Y buscar qué hacer", añadió.

"Veo que las personas están asustadas, por lo que leen y escuchan todo el día en los medios de comunicación, y hago el llamado a que se cuiden. A que nos cuidemos. No es algo para tomarse a la ligera. Al contrario, es un problema importante. De esta situación vamos a salir todos juntos", completó.

Figueroa fue consultado también por la suspensión del fútbol y de los entrenamientos: "Me parece bien, por la cantidad de gente del fútbol que va a los estadios, que es lo que hay que evitar, las aglomeraciones. También por la seguridad de los jugadores, los técnicos y todos los que están involucrados de una u otra forma en el espectáculo. La suspensión es acertada. Y tiene que haber señales, sobre todo desde el deporte más popular de todos. Cualquier medida que se tome para evitar el riesgo de contagio, está bien, sin dudas", expresó.