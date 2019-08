Arquero de Cobresal: No me voy a quemar la cabeza pensando en el récord de Paredes

Sebastián López, arquero de Cobresal, sostuvo este miércoles que evitará obsesionarse con impedir el récord de Esteban Paredes, este domingo cuando los nortinos enfrenten a Colo Colo en el Estadio Monumental.

López, en entrevista con el diario La Tercera, sostuvo que "sabemos que a Paredes no le puedes dar un centímetro, pero sí, va a estar latente lo del récord. La gente se va a generar expectativas. Quedar en la historia es algo circunstancial. No me voy a comer la cabeza pensando en Paredes, en que puede hacer el récord ante mí".

Además, añadió sobre el delantero de los "albos" que "hace cuatro partidos venía buscando el 215. Ahora está la posibilidad del 216. Es una circunstancia del juego, del campeonato. Nosotros pensamos en hacer un buen partido. Si le toca o no, son circunstancias que pasan. No trabajaremos en función de eso, sino para que Colo Colo no nos anote. No solo Esteban".

De igual forma, el guardameta aseguró que estudiará a "visogol": "Siempre uno hace el análisis de los delanteros de los rivales. Esteban siempre está en tres cuartos de cancha, en el borde o dentro del área. Siempre mira la ubicación del arquero y tiene un buen remate. Dentro del área es letal. Es un jugador muy completo; no descubro nada diciendo eso".

Finalmente, y más allá de la marca que puede batir Paredes, los "mineros" luchan por escapar de la zona de descenso. Sobre esto el portero dijo que "para Cobresal es una oportunidad de salir de la parte riesgosa de la tabla. El campeonato está muy parejo. Estamos a cuatro o a cinco puntos de la zona de descenso. La semana pasada habíamos quedado a uno. Será partido a partido hasta el final", cerró.

Colo Colo y Cobresal jugarán este domingo a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Monumental.