Estadístico del fútbol chileno: El gol de Paredes a Cobresal no debiera ser contabilizado

El presidente de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, Sebastián Núñez, entregó los argumentos de su agrupación para asegurar que el gol que Esteban Paredes le marcó a Cobresal no es válido, por lo que el delantero y capitán de los albos estaría empatado con Francisco "Chamaco" Valdés" con 215 goles.

Esto, porque aquel duelo jugado en 2011, donde Colo Colo y el elenco minero igualaron 2-2 terminó con triunfo del cuadro albinaranja por 0-3 luego de que los albos inscribieran erróneamente en la planilla a Joan Muñoz.

"Cuando empezó este tema del goleador histórico, iniciamos una investigación más profunda con la gente que estaba en el grupo y nos encontramos con estos detalles, algunas cosas que no estaban zanjadas como los goles de liguillas y los goles de estos partidos que fueron anulados", comentó en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Desde nuestra perspectiva el gol no debiera ser contabilizado, porque el partido fue anulado, y también sea anulan los goles y no debiera ser tomado en cuenta, pero la ANFP no ha zanjado el tema y estamos en un problema", añadió.

La voz de un goleador

Juan Carlos Orellana, ex delantero de Colo Colo, comentó la situación y aseguró dijo que si bien el gol puede ser anulado por temas reglamentarios, hubo un esfuerzo para aquella anotación.

"Independiente de lo que digan los estatutos, el gol fue. Es complicado el tema, pero para mí el gol es gol, porque Paredes se esforzó para anotar dentro de todo un ambiente que implica el partido", comentó.