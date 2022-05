Esteban Paredes descartó eventual retiro tras partido con Colo Colo

El delantero Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, descartó que tenga en mente poner punto final a su carrera cuando este fin de semana Coquimbo Unido, su actual club, visite a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El jugador desmintió la información surgida durante el martes sobre su eventual retiro, en una conversación con "T13" de Canal 13.

"Desmentir lo que dijeron, que iba a ser el último partido contra Colo Colo, es totalmente mentira. Me debo a Coquimbo, que me han tratado bastante bien. Es un partido especial, pero me debo a Coquimbo y tengo que respetarlo", sostuvo.

Paredes volverá al recinto de Macul cuando este sábado el elenco "pirata" enfrente a los "albos" por la fecha 13, desde las 18:00 horas.