Esteban Paredes: Las críticas hacia la U son excesivas, son solo dos partidos

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a su presente en el "cacique", a su retiro y al récord de máximo goleador del fútbol chileno, del que está a cinco goles. Además, analizó el mal momento de Universidad de Chile, asegurando que han habido demasiados cuestionamientos hacia el equipo.

El "Tanque", en conversación con el Canal del Fútbol, y consultado por el nivel de los "azules", dijo: "no le pongan tanto (sic), si han sido solo dos partidos. Yo creo que las criticas hacia la U han sido excesivas. Recuerdo el partido con Delfín que nos mataron tras de perder y después despegamos".

Sobre el mismo tema, el ariete añadió que "yo creo que el técnico tiene que tener la última palabra de los refuerzos. Si no se los traen es complicado. A uno le piden la opción y uno solo da eso. Es un tema que es complejo y hay que tratarlo con pinzas".

En esa línea, Paredes de los "albos", proyectó una mejoría en el equipo tras el auspicioso debut frente a Unión Española, ya que "llegaron jugadores muy avesados y de experiencia. Hoy tenemos donde buscar y encontrar reemplazantes".

Sobre su recuperación, el artillero sostuvo que "va bastante bien, a pesar de que llevo más de tres semanas, lo mejor es esperar y llegar bien al primer partido que pueda disputar. La idea no es apurarse, ya que tenemos un gran plantel, a diferencia de otros años en el que habían menos jugadores".

"Yo compito conmigo mismo. siempre quiero ser el mejor y hacer más goles. Obviamente la competencia es sana dentro del plantel. Y si doy ventaja no es cupla mía, sino que por una lesión a la que todos estamos expuestos", agregó.

El recambio, su último año y el ansiado récord

Paredes, no cambia su discurso de que este 2019 será su último año como profesional, y es por esto que aseguró que "yo quiero terminar este 2019 con un campeonato. Si es la Sudamericana maravilloso, y si es con los tres, mejor".

En la misma tendencia, pero agregando el objetivo de la marca histórica de 215 goles de Francisco "Chamaco" Valdés, "visogol" dijo que "lo del récord va de la mano. y no soy de perdir los penales o los tiros libres. De hecho, me da lo mismo como sea. Si es es gol de récord eso me va a hacer muy feliz".

Al ser su última tamporada en el "cacique", el histórico delantero quiere dejar su huella, por lo que aseguró que "me alegra que Vilches, Parraguez y Morales estén jugando. El tiempo pasa y uno sabe cuando tiene que retirarse y me pone contento que los jóvenes jueguen".

"Incluso voy a contar una anécdota. Hace un tiempo le dije a Morales: Oye tienes que empezar a jugar, tienes que quitarme el puesto, eso es importante para los jóvenes, ya que el día de mañan no voy a estar yo, el "Mago", Orión y Barroso", añadió.

Por último, Paredes destacó que la relación del plantel con Mario Salas es buena: "todos los jugadores sabemos lo que él quiere. Ha hablado con la mayoría personalmente, y uno habla de todo, de fútbol, de la familia. Él tiene el mérito de tener contento casi a la mayoría", cerró.