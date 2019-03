Esteban Paredes: No me siento para nada titular en Colo Colo

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes dijo que no siente que tenga asegurada la titularidad en los "albos", tras comenzar en el banco de suplentes en los últimos dos encuentros ante Cobresal y Universidad Católica.

Al respecto, el "Tanque" aseguró este jueves en conferencia de prensa que "no me siento titular para nada, creo que hay un gran grupo. Tenemos jugadores para suplir a otros y eso habla muy bien del equipo y del plantel".

Sobre su recuperación tras la lesión, el atacante dijo que ante la UC "entré un poco temeroso los primeros cinco minutos, pero a medida que fue pasando el tiempo me fui sintiendo más cómodo. El tema ahora es de la cabeza, hay que sacarse el temor. Con el pasar de los días me he sentido mucho mejor".

A su vez, el ariete fue muy autocrítico con el desmpeño del "Cacique" en el pasado encuentro ante los "cruzados". "No estuvimos a la altura de lo que es un clásico. En el primer tiempo tuvimos un remate al arco, despues vinieron los cambios y nos desordenamos. Creo que los dos goles llegaron por garra y no por fútbol", apuntó.

En la misma línea, el goleador "albo" afirmó que "estuvimos muy lejos de lo que habíamos demostrado las primeras cuatro fechas, además el rival era otro".

Ofertas del extranjero

Por otro lado, Paredes descartó la posibilidad de partir al extranjero a final de año en caso de recibir una oferta tentadora de algún club del Medio Oriente.

"No me iría por muchos temas, mis hijos, mi señora. Sacar a los niños del colegio sería complicado. No está por mi mente aceptar una oferta así", aseguró.

En relación a realizar una posible carrera como DT tras el retiro, el "Tanque" indicó que "no me he puesto a pensar lo que me espera para el futuro. Solo estoy enfocado en el fútbol estos meses y después veré lo que quiero yo y mi familia para luego en conjunto decidir lo mejor".