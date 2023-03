Esteban Paredes: Quiero que me recuerden siempre por la gran persona que he sido

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, culminó su extensa carrera con una fiesta deportiva este sábado en el Estadio Monumental, luego de la cual aseguró que espera ser recordado como una gran persona, más allá de por sus logros en cancha.

"El hincha siempre te va a recordar por los goles, por los campeonatos, por ser el máximo goleador del fútbol chileno, máximo anotador en clásicos, pero la gente del club sabe la persona que soy y me quieren más como persona que como jugador. Así quiero que me recuerden siempre, como la gran persona que he sido, nunca me he negado a una foto, un video, ni una firma. Eso a la gente le hace sentido y por eso es tanto el cariño. Me gustaría seguir ligado al club, amo a este club y me gustaría trabajar acá, pero no depende de mí", declaró en conferencia de prensa tras el 2-0 sobre Colón.

"Todavía no asimilo todo lo que sucedió, son muchas emociones, pero quiero agradecer a cada uno de mi familia, mis hijos, a todos en general, a todo el club, a mis compañeros, cuerpo técnico, profesores, kinesiólogos, utileros, la gente que trabaaja en el club, a mis amigos, a los periodistas. Todavía no asimilo todo lo lindo que fue el día de hoy", siguió.

Tras eso, contó cuáles son sus goles más recordados en el conjunto "popular" y explicó que "el tercero fue contra Católica en el 2009, el segundo en el clásico contra la U en el Nacional y el último, es el 216 que fue en casa, fue algo maravilloso. Se vivió una fiesta como la de hoy y estoy muy agradecido de todos los profes que tuve, excompañeros de cada equipo, les agradezco una enormidad por tener paciencia y quererme tanto, solo agradecer a ellos".

Sobre su trayectoria expuso que "es un camino muy largo desde que empecé en Santiago Morning hasta terminar en Coquimbo Unido; siempre quise primero jugar en Colo Colo, soy hincha desde muy niño, desde que nací, después pasé a Puerto Montt, U. de Conce, Cobreloa, al Chago, y fue una etapa muy difícil, muy larga, con muchos altibajos, con trabas que no me podían dejar salir de Santiago Morning a otro club más grande, el 2009 por suerte llego a Colo Colo y en todos los equipos que he estado siempre he dado el máximo".

"He tratado de ir subiendo escalones y gracias a Dios así ha sido, llegué a Colo Colo y así empezó esta historia linda con este club, ustedes saben qué pasó en los años que estuve, la carrera siempre la forjé en el trabajo y perseverancia, eso hay que tenerlo siempre en mente, la humildad, no me arrepiento de nada de la carrera que hice en Colo Colo y otros clubes y tampoco en la selección", explicó.

También reveló que "con el delantero con el que mejor me entendí fue Ezequiel Miralles, fue la mejor dupla que tuve como delantero en Colo Colo. Le agradezco una enormidad, estoy agradecido de él, creo que fue la mejor dupla".

"Agradezco al profe Sergio Nichiporuk que me hizo debutar,, al profe Hernán Godoy que fue parte de la historia y hay otros, Marcelo Pacheco, el profe Jaime Vera, y de ahí Tito Tapia, pero creo que de cada uno rescato algo importante, siempre he dicho que para mí Marcelo Bielsa fue el que más me marcó, hizo que no lo veía todos los días, pero a partir de cuadno me enseña los videos de mis mismas jugadas creo que ahí fue otro Esteban Paredes, ahí fui marcando más goles de los que hacía antes, de todo lo otro rescato algo importante en mi carera", indicó.

"Quiero que me recuerden por la amabilidad, la persona que he sido siempre, por tratar de ayudar a la gente o al más necesitado, eso me llena de necesidad, orgullo y me siento feliz", sentenció.