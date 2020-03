Esteban Paredes y su lesión: Quiero llegar al Superclásico, son partidos que te motivan

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a la lesión que lo aqueja desde hace más de un mes tras sufrir fracturas en cuatro arcos costales y manifestó su deseo de estar de vuelta para el Superclásico ante Universidad de Chile.

Sobre sus opciones de llegar al duelo ante los azules del 22 de marzo, el "Tanque" dijo que "vamos a tratar de llegar. Siempre son partidos que te motivan mucho. Mañana me voy a probar en un partido (amistoso con Colina) donde voy a jugar".

"Voy a probar y si me siento bien puedo estar para el clásico. Queda mucho tiempo todavía, no sabemos qué puede pasar con el tema del coronavirus, así que a esperar no más", aseveró.

El atacante detalló sobre sus problemas físicos que "me hicieron los exámenes correspondientes, pero hay un protocolo acá en Colo Colo, en donde el kinesiólogo Wilson Ferrada y el médico Roberto Yáñez van a informar no sé si más tarde o el día de mañana lo que arrojó el examen. Pero yo les adelanto un poco que está todo bien encaminado".

"Estoy muy ilusionado, mañana tendremos un partido amistoso con Colina, así que ahí vamos a probar un poco para ver cómo estoy", agregó.

En relación a la suspensión de la Copa Libertadores y la decisión de jugar el Campeonato Nacional sin público por el coronavirus, Paredes dijo que "a raíz de lo que está pasando a nivel mundial, me parece una buena medida ya que tenemos que cuidarnos todos".

"Es un tema delicado, no sé lo que va a pasar. Se suspendió casi todo el fútbol en Europa, acá también la Copa Libertadores y la Sudamericana. El campeonato local se jugará sin público, así que no sé qué es lo que va a pasar durante estos próximos días", apuntó.

Mejor desempeño con Gualberto Jara

Al ser consultado sobre si la salida de Mario Salas ayudó a descomprimir el camarín, el delantero "albo" señaló que "hay dos cosas acá. La salida de Mario pasó por el tema de los resultados. Y en todos los planteles cuando un técnico se va obviamente que después el grupo se descomprime un poco".

"Si me preguntas si hemos jugado mejor, creo que en el partido de ayer (ante A. Paranaense) sí se notó que jugamos mejor que cuando estábamos con Mario, pero uno tiene que tener la claridad y obviamente uno tiene que aprender de cada uno de los técnicos que te tocan", indicó.