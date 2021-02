Garra Blanca anunció "protesta monumental" por la salida de históricos y advirtió: "Los ídolos se respetan"

La Garra Blanca, barra brava de Colo Colo, se mostró indignada tras la salida de los históricos del club y anunció una "protesta monumental", cargando con todo contra los dirigentes de Blanco y Negro.

A través de sus redes sociales, los barristas publicaron un video con imágenes de los referentes Paredes, Matías Fernández y Julio Barroso con el mensaje: "Los ídolos se respetan, próximamente: protesta monumental. Todo el pueblo colocolino a la calle. No más Blanco y Negro".

Además, emitió un comunicado en el que señaló que "no vamos a volver a lo mismo. Para eso nos tenemos que preparar, organizar y actuar. Blanco y Negro no nos representa y sus dirigentes tampoco lo harán, tampoco el Club Social, tienen más futuro de títeres...Ninguno es colocolino, ninguno estuvo en la galería ni tampoco jugando en alguna cancha. Hoy los nombres no son lo importante, los corruptos pueden ser de apellido Mosa o Vial; es la misma mierda y el mismo olor denigrante".

"A nuestro mayor ídolo actual, Esteban Paredes lo sacaron por la puerta chica, cuando merece una gigante. Los colocolinos estamos conscientes. La protesta tiene que ser Monumental como nuestra historia, en todo Chile y el mundo", cerró.

El pasado jueves y luego de la permanencia del "Cacique" en Primera División, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que Paredes, Fernández, Barroso y Jorge Valdivia no fueron renovados, por lo que partieron de la institución de cara a la temporada 2021.