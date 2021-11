Hinchas se dividen entre críticas y defensas para Paredes tras reunión con ex líder de la Garra Blanca

Hinchas de Colo Colo se dividen entre críticas y defensas para su ex capitán Esteban Paredes, luego de una reunión que sostuvo con el ex líder de la Garra Blanca Francisco Múñoz, alias "Pancho Malo".

La imagen se viralizó en redes sociales, con el goleador histórico de la Primera División del fútbol chileno compartiendo una comida junto a Muñoz, quien hace años está lejos en el ámbito público de la barra del "Cacique".

Paredes recibió duros cuestionamientos, como: "los valores de (David) Arellano no se transan por ser un buen jugador", "se me cayó Paredes, ex ídolo para mí" y recordando cuando no fue tajante en un inicio al defender a Carlos Muñoz en 2012 cuando recibió amenazas de la barra, así como otros lo defendieron y expresaron que "como futbolista lo dio todo por el equipo".

Apoyó abiertamente y sin asco a Sergio Morales (acusado de abuso sexual de su hija e hijastra) y ahora de la mano de un facho remilculiao como Pancho Malo. Los valores de arellano no se transan por ser un buen jugador https://t.co/l4VHu2oTOG pic.twitter.com/IBDu254NqB — Valita 🤍🖤 (@Vaalits) November 27, 2021

Se me cayó Paredes, ex idolo para mi, vean lo que dijo el Gran Barti en espn el jueves pasado, dsps de eso, no puedes sentarte a la mesa con ese tipo! — Migue GGCC (@MigxeG) November 27, 2021

Ahora se entiende el silencio que tuvo cuando pasó lo de Carlitos Muñoz — Valita 🤍🖤 (@Vaalits) November 27, 2021

Además le dio la espalda a Carlitos Muñoz cuando lo amenazaron de muerte por estar bien con los macheteros culiaos de la GB. — Mamba. ~ (@SmokingRumors) November 27, 2021

A mi no se me ha caído Paredes.

Paredes es futbolista y cómo futbolista lo dio todo por el equipo de mis amores.

Ahora si tu paranoia llega a tanto cómo para querer controlar con quien se junta, supongo que estás bien. — ReSTeMPeL (@restempel) November 27, 2021