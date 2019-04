Jaime Valdés lanzó una campaña para que Esteban Paredes juegue un año más

El volante de Colo Colo, Jaime Valdés, lanzó una campaña para que Esteban Paredes no se retire este año y juegue durante la próxima temporada por los albos.

En conversación con el diario La Cuarta, el "Pájaro" dijo que "esto me nació en el momento y básicamente es porque no me imagino a Esteban Paredes fuera de Colo Colo. Lo he visto muy bien en los entrenamientos, motivado y ha jugado bastante bien".

"El hashtag podría ser #ParedesUnAñoMás y así lo disfrutamos más tiempo", agregó el mediocampista.

Con 38 años, el "Tanque" se encuentra a solo tres anotaciones de alcanzar a Francisco "Chamaco" Valdés como el máximo goleador histórico del fútbol chileno.