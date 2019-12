Marcelo Espina: Paredes quiere seguir, está disfrutando los últimos momentos de su carrera

El director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, se refirió a las renovaciones en el plantel para la próxima temporada luego de que la Comisión Fútbol de Blanco y Negro aprobara este miércoles el presupuesto para el 2020, que será una cifra cercana a los tres millones de dólares.

En relación a Esteban Paredes, el funcionario dijo que "quiere seguir como futbolista. Si renueva, tiene que ser por un año. Cualquier futbolista puede renovar por la cantidad de años que quiera y si en algún momento de la cantidad de esos años decide tomar la decisión de retirarse, lo puede hacer. Eso no es ningún impedimento".

"Sabemos que Esteban está disfrutando de los últimos momentos de su carrera, pero cuándo decidirá ponerle adiós a esta actividad es una decisión de él y hay que respetarla", indicó.

Sobre Jorge Valdivia y Juan Manuel Insaurralde

En relación al resto de los que están negociando su continuidad, entre los que están Jorge Valdivia y Juan Manuel Insaurralde, el ex jugador afirmó que "no hemos conversado con nadie todavía. Yo no podía conversar con nadie porque tampoco tenía nada en la mano hasta esta reunión de la Comisión Fútbol".

"No se apuren ni se apresuren, los tiempos de ustedes (la prensa) no son los tiempos nuestros. Vieron que enero y diciembre del año pasado nosotros no nos apresuramos, nos tomamos todo el tiempo necesario para evaluar y negociar. Este año seguiremos haciendo lo mismo", aseguró.

En la misma línea, Espina agregó que "uno no se puede poner plazos en renovaciones. No quiero enfocarme en un nombre propio, porque las negociaciones pueden demorar mucho. A veces salen en 48 horas, como pasó con Pablo Mouche cuando lo trajimos. Gabriel Costa me costó más de 35 días. Eso es porque es una negociación nada más y es normal".

A su vez, el director deportivo reveló que la renovación de Carlo Villanueva está "casi cerrada" y que "solo falta una charla".

No hay ofertas por Opazo

Por otro lado, en la concesionaria afirmaron que no han llegado ofertas por el lateral Oscar Opazo desde el fútbol mexicano, quien por ahora se está quedando en el club para la próxima temporada.

De todas formas, en Colo Colo saben que una vez que finalice el certamen "azteca" seguramente habrán propuestas por valores del "Cacique".