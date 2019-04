Paredes: No hubo ningún reto de Mario Salas, pero en el segundo tiempo debíamos salir con todo

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró muy contento tras la agónica victoria de su escuadra por 3-2 frente a O'Higgins en el Estadio Monumental, destacando la labor de Mario Salas en el entretiempo para levantar al equipo.

"La verdad es que no hubo ningún reto, la charla fue muy serena e indicándonos lo que había que mejorar. Mario nos dijo que no estábamos haciendo un mal partido, pero nosotros sentíamos que no nos estábamos encontrando y que debíamos salir con todo, y lo hicimos", aseguró Paredes en conversación con CDF.

Además, agregó que "el gol de entrada en el segundo tiempo fue muy importante, le dijismos al 'Flaco' (Gutiérrez) que centrara rápido y por suerte se dio. Estoy contento, porque el equipo luchó, corrió y metió, y eso es lo más importante".

Finalmente, "Visogol" no quiso referirse a su tanto 211, que lo acercó a cuatro goles del récord histórico de Francisco "Chamaco" Valdés, y aseguró que "siempre he dicho que el equipo es lo más importante, y consecuencia de eso llegará el récord".