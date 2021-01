Paredes y el Superclásico: Estamos obligados a ganar por nuestra gente, vamos a salir con todo

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se mostró muy motivado para el Superclásico frente a Universidad de Chile, a disputarse este domingo en el Estadio Monumental, y sostuvo que hay una "obligación" de ganar y que el equipo mejoró en el tema mental, en relación a un tiempo atrás.

Paredes dijo en conferencia de prensa que "estamos obligados a ganar, nos hacen falta los tres puntos. Al plantel lo veo muy motivado y concentrado. No me cabe duda que vamos a salir al 1.000 por ciento para poder lograr el triunfo".

"En la situación que estamos es muy díficil, pero no me cabe duda que el domingo vamos a salir con todo, que para nosotros es un partido sumamente importante", añadió.

El "Tanque" destacó que no buscarán el triunfo por algún bono o beneficio económico, "eso ya pasó y agradecemos a don Aníbal Mosa por la gestión. Nosotros tenemos que ganar por nuestra gente, nuestra historia y por nosotros".

Sobre el invicto de 20 años en el Estadio Monumental frente a los "azules", el goleador histórico del fútbol chileno sostuvo que "los 20 años tenemos que tratar de ratificarlos el día domingo con un buen juego y llevándonos los tres puntos. Es súper importante para nosotros sumar y ganar. Es un clásico complejo, sin público, pero tenemos que estar a la altura para poder ganarlo".

"Si me toca jugar voy a dar el máximo como siempre. Sabemos que el equipo viene jugando de buena forma y uno debe respetar las decisiones del cuerpo técnico con el compañero que esté mejor. Desde donde esté apoyaré", añadió.

Finalmente descartó referirse a su retiro: "Lo más importante es dejar a Colo Colo en Primera, pero hoy en día no me he puesto a pensar en cuántos clásicos me quedan".

El Superclásico se jugará este domingo a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) y podrás seguirlo a través del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.