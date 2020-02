Alexis Sánchez tuvo destacado rol en clasificación de Inter en la Europa League

El chileno Alexis Sánchez tuvo una destacada actuación este jueves en la clasificación de Inter de Milán a los octavos de final de la Europa League, tras aportar una asistencia en el 2-1 sobre Ludogorets de Bulgaria.

Con este resultado, el elenco italiano, que tuvo que jugar a puertas cerradas en el "Giuseppe Meazza" por el brote de coronavirus en la Lombardía, clasificó con un marcador global por 4-1, debido al 2-0 logrado en la ida.

El equipo neroazzurro salió a la cancha con un planteamiento conservador para proteger la ventaja de la ida, aunque también pensando en el clásico con Juventus el próximo domingo.

Esta estrategia permitió tener protagonismo a los visitantes, que sorprendieron al tomar ventaja en el minuto 26, con gol de Cauly Oliveira.

Sin embargo, los pupilos de Antonio Conte reaccionaron de inmediato y lo dieron vuelta.

En el minuto 31, Cristiano Biraghi con un derechazo superó la resistencia búlgara y decretó el empate.

Y justo antes del descanso, Alexis combinó con su socio, Romelu Lukaku, y con gran asistencia, dejó solo al belga, quien, con un poco de fortuna tras su cabezazo, anotó el gol del triunfo.

