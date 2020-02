Alexis Sánchez y Charles Aránguiz conocieron a sus rivales en octavos de la Europa League

Los equipos de Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, Inter de Milán y Bayer Leverkusen, conocieron este viernes sus próximos rivales en los octavos de final de la Europa League, tras el sorteo realizado por la UEFA.

El equipo lombardo, que clasificó tras eliminar a Ludogorets de Bulgaria, enfrentará a Getafe de España. El duelo de ida se jugará en Italia, en el "Giuseppe Meazza".

Bayer Leverkusen, verdugo de Porto, deberá viajar a Escocia para enfrentar a Glasgow Rangers.

Los duelos de ida de los octavos de final de la Europa League se disputarán a partir del 12 de marzo, mientras que las revanchas serán a contar del 19 del mismo mes.

Revisa las llaves a continuación:

Inter de Milán vs. Getafe.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen

Sevilla vs. Roma

LASK vs. Manchester United

RB Salzburgo o Eintracht Frankfurt vs. Basilea

Wolfsburgo vs. Shakhtar

Basaksehir vs. Copenhague

Olympiacos vs. Wolverhampton