Arsenal logró importante ventaja frente a Valencia en semifinales de la Europa League

En un juego de niveles parejos en donde se crearon limitadas acciones frente a las porterías, Arsenal se apoyó en la efectividad de su vanguardia para lograr una valiosa victoria por 3-1 frente a Valencia que lo dejó como favorito para convertirse en finalista de la Europa League. Luego de vivir la ida de las semis en el Emirates Stadium de Londres, la revancha entre ambos elencos será en Mestalla (España) el 9 de mayo.

Un gol de Mouctar Diakhaby en los primeros minutos de partido presagiaron lo mejor para un conjunto "Ché" que poco a poco se fue apagando. Acabó pidiendo la hora y hundido tras un doblete de Alexandre Lacazette y otro tanto sobre la hora de Pierre Emerick Aubameyang.

Los "Gunners" sufrían lastrados por Mustafi y Maitland-Niles y Valencia se aprovechó para llevar la iniciativa y plantarse en el arco del veterano Petr Cech con facilidad.

Parejo era amenazante con las pelotas paradas y mediante sus tiros surgieron las más claras para los valencianistas en los minutos iniciales. La receta tuvo premio cuando desde el córner, en el minuto 11, Rodrigo continuase de cabeza y Diakhaby, con tres defensores encima, empujase con la frente para conseguir el gol (11').

Valencia manejaba el ritmo del partido, hasta que de pronto recibió el manotazo. Lacazette mandó un balón a Aubameyang, que por velocidad rompió a la defensa de Valencia. El gabonés recortó ante Neto y se la cedió a Lacazette para que empatara el partido (18').

A partir de ahí el cuadro español se achicó. En los 26' Granit Xhaka puso un centro medido que nadie en Valencia supo contener. Lacazette remató picado y a Neto le faltó seguridad en la reacción para evitar el segundo.

Los "Gunners" mantuvieron el ánimo alto gracias al apoyo de los 58.000 espectadores que ocupaban el Emirates. Encerraron al Valencia y pudieron quedarse con la llave sentenciada mucho antes si Lacazette hubiese concretado la tripleta, cuando tuvo tres chances entre los 62' y 65'.

Con Valencia suplicando, la presión de Arsenal volvió a tener efecto sobre los instantes finales. Tras varios rebotes sobre el polígono mayor, Aubmeyang terminó empalmando el tercero en el segundo palo (90').

