Bayer Leverkusen tendrá accesible choque ante Young Boys en la ronda de 32 de la Europa League

Este lunes se realizó el sorteo de los emparejamientos para la ronda de 32 en la Europa League, donde Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz quedó frente al equipo suizo Young Boys.

El elenco del chileno ganó el Grupo C con 15 puntos, mientras los helvéticos fueron segundos del Grupo A con 10 unidades, dejando fuera de competencia a CFR Cluj y CSKA Sofía, solo siendo superados por AS Roma.

En otros duelos atractivos, Manchester United jugará ante Real Sociedad, Estrella Roja de Belgrado ante AC Milan, Benfica con Arsenal, Wolfsberger de Austria ante Tottenham Hospur y Granada ante Napoli.

Los partidos se disputarán los días 18 y 25 de febrero.

Estos son los emparejamientos:

- Wolfsberger (AUT) vs. Tottenham Hotspur (ING)

- Dinamo Kiev (UCR) vs. Club Brujas (BEL)

- Real Sociedad (ESP) vs. Manchester United (ING)

- Benfica (POR) vs. Arsenal (ING)

- Estrella Roja (SER) vs. AC Milan (ITA)

- Antwerp (BEL) vs. Rangers (ESC)

- Slavia Praga (RCH) vs. Leicester City (ING)

- Salzburgo (AUT) vs. Villarreal (ESP)

- SC Braga (POR) vs. AS Roma (ITA)

- FC Krasnodar (RUS) vs. Dinamo Zagreb (CRO)

- BSC Young Boys (SUI) vs. Bayer Leverkusen, de Charles Aránguiz (ALE)

- Molde FK (NOR) vs. Hoffenheim (ALE)

- Granada (ESP) vs. Napoli (ITA)

- Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs. Shakhtar Donetsk (UCR)

- Lille (FRA) vs. Ajax (HOL)

- Olympiakos (GRE) vs. PSV Eindhoven (HOL)