17:48 - 18/04/2019

Chelsea accedió a semis de la Europa League con "guerra de goles" y un descomunal Pedro

Chelsea derrotó por 4-3 a Slavia Praga (5-3 en el global) y accedió a semifinales de la Europa League, con una gran actuación del español Pedro Rodríguez, quien anotó un "doblete", forzó un autogol y dio una asistencia. La escuadra checa tuvo una reacción un tanto de Soucev y dos de Sevcik, que no alcanzaron para amagar el paso de los ingleses. (Video: Youtube/MATCH OF THE DAY)