Cruce entre Napoli y Arsenal resalta en los cuartos de final de la Europa League

Este viernes se desarrolló en Nyon, Suiza, el sorteo de los cuartos de final de la Europa League el cual dejó como cruce más atractivo el que protagonizarán Napoli de Italia con Arsenal de Inglaterra.

Eso sí, no será el único choque que llama la atención, pues Villarreal y Valencia, ambos de España, se enfrentarán los próximos 11 y 18 de abril por la ronda de los ocho mejores.

Por su parte, Benfica de Portugal chocará con Eintracht Frankfurt de Alemania y el equipo revelación, Slavia Praga de República Checa, tendrá un duro cruce ante Chelsea de Inglaterra.

Estas series se jugarán los próximos 11 y 18 de abril. Mientras que las semifinales se disputarán el 2 y 9 de mayo y la final de la competición el miércoles 29 de mayo en Bakú.

